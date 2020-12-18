В "Слузі народу" назвали найуспішніші реформи року

Завершення реформи децентралізації та відкриття ринку землі - одні з найуспішніших реформ, реалізованих у 2020 році.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Право на владу".

Завдяки децентралізації цьогорічні місцеві вибори пройшли на новій адміністративно-територіальній основі. Відбулося укрупнення районів, а вся країна тепер поділена на громади, каже очільник партії.

Ще одним досягненням децентралізації Корнієнко називає фінансову незалежність громад, які тепер можуть самостійно розпоряджатися своїми грошима та не залежати від районів.

"Найголовніше, що в громади спустилися повністю гроші, чого не було до цього. З’явилися прямі міжбюджетні відносини - тобто громади отримують гроші напряму з держбюджету. Раніше така можливість була тільки в міст обласного значення, а зараз - є у всіх", - пояснив очільник "Слуги народу".

Крім того, під час формування Державного бюджету на 2021 рік Верховна Рада відстояла близько 7,5 мільярдів гривень на користь громад. Йдеться про те, що депутати залишили 13% акцизу від пального в бюджетах місцевих громад.

"Верховна рада відстояла близько 7-8 мільярдів, за різними підрахунками, завдяки правкам нашої партії "Слуга народу", партії "Голос" і підтримці "За майбутнє", інших мажоритарників", - сказав Корнієнко.

Він також відповів на закиди про те, що децентралізація нібито привела до влади представників проросійських партій.

"Більшість мерів обласних центрів не є представниками цих партій. Більшість голів обласних рад і секретарів - представники не цих партій. Іде нормальне переструктурування суспільства, і воно не на бік цих партій", - підкреслив політик.

Нагадаємо, за даними ЦВК в місцевих радах найбільше мандатів отримали представники партії "Слуга народу" - 17,59% (5809 осіб). Президентська політсила також лідирує за кількість обраних сільських, селищних, міських голів. Із загальної кількості таких голів майже 30,74 % (225 осіб) представляють “Слуг народу”.

Серед успішних реформ, реалізованих цьогоріч, Корнієнко також загадав скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Крім того, він підтримав рішення про повернення окремого Міністерства аграрної політики. За словами Корнієнка, окреме відомство та його фаховий очільник потрібні для більш якісного завершення земельної реформи.

Він також спростував закиди про те, що на виокремлене міністерство нібито потрібно буде виділяти додаткові бюджетні кошти.

"Не треба маніпулювати, ми не створюємо міністерства з новими бюджетами. Мінагро створюється в рамках бюджету існуючого Мінекономрозвитку. Немає ніякого нового бюджету на Міністерство аграрної політики та продовольства, це бюджет Міністерства економіки, який тепер ділиться між двома відомствами", - пояснив голова політсили.