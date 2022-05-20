В "Слуге народа" назвали основные направления работы с украинскими беженцами

"По данным тех делегаций, которые уже вернулись из командировок, мы видим, что проблемным является вопрос образования, в частности для детей с особыми потребностями. В Италии не все украинские студенты могут поступить в вузы. В Молдове украинские дети вынуждены учиться в русскоязычных школах, потому что их там много. Понятно, что рядовые люди эти проблемы решить не могут, поэтому нам необходимо начинать переговоры с правительствами, чтобы менять процедуры, методики или банально продлевать срок некоторых процедур", - пояснила она.

Шуляк также сообщила, что делегации уже были в Словакии, Молдове, Италии и Чехии. На этой неделе будут работать делегации в Польше, Венгрии и еще в нескольких странах для того, чтобы собрать определенный массив информации, по которому можно нарабатывать решения.

Среди проблем в медицинском обслуживании, с которыми сталкиваются украинские беженцы, - обеспечение инсулином. Украина препарат оказывает гражданам бесплатно, а в странах ЕС он может стоить до 400 евро в месяц. Решением этого вопроса занимается медицинский парламентский комитет, который возглавляет Михаил Радуцкий.

Шуляк добавляет, что огромной проблемой также является языковой барьер и вопросы трудоустройства. Поэтому депутаты будут работать над комплексным решением урегулирования рынка труда для украинцев за рубежом.

"Кроме того, знаем о распространенной проблеме избыточной бюрократии в некоторых странах. Это приводит к тому, что наши люди не могут вовремя получить выплаты", - пояснила Шуляк.

Все депутаты ездят в заграничные командировки за свой счет, не тратя бюджетные деньги, подчеркнула политик.

Она также анонсировала создание в Украине государственного органа, который будет заниматься решением вопросов украинских переселенцев - как в пределах страны, так и за рубежом.

"В Украине есть Министерство социальной политики, которое не имеет такой функции, есть Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, которое также не имеет такой функции. Мы видим, что отсутствие такого органа является большим минусом для государства, поэтому будем инициировать его создание. Конечно, во время войны не очень уместно создавать новые органы, но работа с переселенцами должна быть ключевой для государства", - подытожила Шуляк.