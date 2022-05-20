У "Слузі народу" назвали основні напрями роботи з українськими біженцями

"За даними тих делегацій, які вже повернулися з відряджень, ми бачимо, що проблемним є питання освіти, зокрема для дітей з особливими потребами. В Італії не всі українські студенти можуть вступити до вишів. У Молдові українські діти змушені навчатися в російськомовних школах, тому що їх там багато. Зрозуміло, що пересічні люди ці проблеми вирішити не можуть, тому нам необхідно розпочинати переговори з урядами, щоб змінювати процедури, методики або банально продовжувати термін деяких процедур", - пояснила вона.

Шуляк також повідомила, що делегації вже були у Словаччині, Молдові, Італії та Чехії. Цього тижня працюватимуть делегації в Польщі, Угорщині та ще в декількох країнах для того, аби зібрати певний масив інформації, за яким можна напрацьовувати рішення.

Серед проблем у медичному обслуговуванні, з якими стикаються українські біженці, - забезпечення інсуліном. Україна надає препарат громадянам безплатно, а в країнах ЄС він може коштувати до 400 євро на місяць. Вирішенням цього питання займається медичний парламентський комітет, який очолює Михайло Радуцький.

Шуляк додає, що величезною проблемою також є мовний бар’єр і питання працевлаштування. Тому депутати працюватимуть над комплексним рішенням урегулювання ринку праці для українців за кордоном.

"Крім того, знаємо про поширену проблему надлишкової бюрократії в деяких країнах. Це призводить до того, що наші люди не можуть вчасно отримати виплати", - пояснила Шуляк.

Усі депутати їздять у закордонні відрядження власним коштом, не витрачаючи бюджетні гроші, наголосила політик.

Вона також анонсувала створення в Україні державного органу, який займатиметься вирішенням питань українських переселенців - як у межах країни, так і за кордоном.

"В Україні є Міністерство соціальної політики, яке не має такої функції, є Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке також не має такої функції. Ми бачимо, що відсутність такого органу є великим мінусом для держави, тому ініціюватимемо його створення. Звісно, під час війни не дуже доречно створювати нові органи, але робота з переселенцями має бути ключовою для держави", - підсумувала Шуляк.