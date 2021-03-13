В "Слуге народа" назвали недопустимым назначение Дубинского в руководящий орган партии

Распоряжение о созыве конференции выдал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на требование членов Киевской областной организации.

"Партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин нынешнего руководителя областной организации Александра Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания его на посту руководителя, и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии – выдается за позицию всей организации", - отмечают в пресс-службе партии.

Отмечается, что именно поэтому партийцы выдвинули требование инициировать созыв внеочередной конференции областной организации.

Напомним, в начале января США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского. Вашингтон обвинил его в сотрудничестве с Андреем Деркачом, которого в США называют "российским агентом". Санкции касались вмешательства в американские выборы.

После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.