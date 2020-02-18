В "Слуге народа" хотят, чтобы сумму компенсации за банки устанавливал суд

Член фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что решение о компенсации за банки должен принимать суд. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

В частности, комментируя законопроект №2571, который среди прочего запрещает возвращать "ПриватБанк" Коломойскому и одновременно позволяет ему получить компенсацию, Гетманцев отметил, что его комитет вообще не рассматривает вопрос компенсации как таковой.

"Обсуждается вопрос формулы для исчисления размера этой компенсации или ее отсутствия. Мне кажется, было бы правильно, чтобы решение относительно суммы убытков и компенсации принимал суд, учитывая мнение экспертов", - сказал нардеп.

По его словам, в текущей редакции проект закона предусматривает, что лицо может обжаловать любое решение Национального банка только на законных основаниях.

"Нам кажется, это противоречит Конституции, решения должны оспариваться еще и на основаниях обоснованности, целесообразности и других, перечисленных в ст.2 Кодекса административного судопроизводства. Иначе - это сужение права граждан на иск. Что, опять же, не соответствует Конституции и Европейской конвенции", - пояснил Гетманцев.

В то же время, нардеп не смог назвать конкретных сроков принятия соответствующего законопроекта, однако назвал вероятность его принятия высокой.

Напомним, ранее сообщалось, что профильный комитет Верховной рады отложил рассмотрение законопроекта №2571 о невозможности возвращения бывшим владельцам неплатежеспособных банков.