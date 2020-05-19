В "Слуге народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Во фракции "Слуга народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Парламентарии от СН подписали соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом написал депутат Верховной рады от фракции СН Александр Качура в своем Telegram.

Фото: обращение

"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - отметил парламентарий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии. При этом он отметил, что есть города, где достаточно крепкие рейтинги у текущих мэров.

Как писало РБК-Украина, ранее Качура заявил, что во время голосования на местных выборах каждый избиратель должен поставить галочку в 4-5 бюллетенях. По его словам, осенью будут проходить выборы мэров, областного и районного советов, а также выборы в территориальную общину.

Добавим также, Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.