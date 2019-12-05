В "Слуге народа" допускают новые изменения в Избирательном кодексе

В Верховной раде создадут рабочую группу, чтобы привести в соответствие предложения президента и конечный текст Избирательного кодекса. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Корниенко заявлял, что возможная дата рассмотрения кодекса - 17 декабря.

"Мы решили взять паузу на неделю и создать рабочую группу из членов комитета и представителей фракции, которые разбираются в избирательном законодательстве для того, чтобы привести в соответствие вето президента с конечным текстом, сделать некоторые корректировки для того, чтобы мы могли эти предложения рассмотреть (в сессионном зале Рады - ред.). Но, возможно, будут еще и новые изменения к этому", - заявил он.

Напомним, сегодня парламент отложил рассмотрение Избирательного кодекса.

Ранее сообщалось, что профильный комитет ВР собирается рассмотреть проект нового Избирательного кодекса с предложениями Зеленского на этой неделе, чтобы учесть еще несколько поправок.

Также заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента будет принят до конца 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что из избирательного кодекса удалена возможность снятия кандидатов с выборов письмом СБУ. Об этом ранее просили в Офисе президента. Теперь такие решения будет принимать суд.