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В "Слуге народа" анонсировали закон о префектах

Новости » Политика    07.10.2019 - 12:22
В "Слуге народа" анонсировали закон о префектах
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Закон о префектах на данный момент разрабатывается

В Украине планируют провести новую административную реформу, которая предусматривает введение префектов на местах. Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа", члена комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, планируется, что после проведения реформы районы будут укрупнены в 100 округов, в которых не будет избранной власти, и будет префект, в ведении которого - 10-15 общин его округа.

На уровне области, по словам депутата, будет работать исполнительный орган областного совета, которому и будут передаваться полномочия.

"Мы хотим перейти к формату executive, чтобы был назначаемый областным советом, например, глава, который по конкурсу отбирает себе заместителей. И они все станут своего рода госслужащими", - рассказал Корниенко.

Также, по его словам, планируется принять закон о службе в органах местного самоуправления, чтобы "снять некоторые ограничения, но защитить социальные гарантии для местных чиновников, и меньше их политизировать". В том числе, например, запретить депутатам входить в эти исполкомы.

Относительно префектов, по словам депутата, они будут назначаться президентом по представлению Кабмина на уровне областей и округов. Функционально и организационно они будут подчиняться Кабмину.

"Он - госслужащий, координирует работу центральных органов исполнительной власти на местах и следит за законностью решений органов местного самоуправления", - рассказал депутат, отметив, что закон о префектах - это будет отдельный закон, который сейчас дорабатывается.

"Мы не можем выписать все о них в Конституцию. Есть целая история с их отбором. Хотим предусмотреть конкурсную комиссию. На постоянной основе вводится кадровый резерв префектов. Когда будет нужно набрать 120 префектов, мы отберем их, например, 200. Таким образом, сформируем кадровый резерв", - сообщил Корниенко.

Он также уточнил, что префекты будут каждые три года проходить ротацию, и, по его словам, через 15 лет сможет вырасти "класс профессиональных префектов".

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что разрабатывается проект нового административно-территориального устройства Украины, который будет принят не раньше февраля 2020 года. По словам Александра Корниенко, закон не может быть принят пока не будут внесены изменения в Конституцию Украины.

Также новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации планируют распространять, в том числе, на временно неподконтрольные территории - Крым и Донбасс.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" неоднократно заявляли, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

Пакет по децентрализации будет принят не раньше февраля, - Корниенко Яременко объяснил необходимость проведения выборов на Донбассе
Новости Украины префектыСлуга народа
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