Не "Слуга народу": під яким брендом партія Зеленського може піти на вибори

Скандал із Тищенком

20 червня в центрі Дніпра на колишнього військовослужбовця, ексбійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова скоїла напад група людей, які були одягнені в камуфляжний одяг.

Павлов вступив у суперечку з народним депутатом, якого раніше виключили зі "Слуги народу", Миколою Тищенком через поведінку його команди - вони гуляли містом озброєні та одягнені у військову форму. У сутичці також був присутній поліцейський.

Після цього до нардепа прийшли з обшуками і повідомили про підозру у вчиненні незаконного позбавлення волі потерпілого.

Печерський суд Києва обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд також заарештував на два місяці без права вийти під заставу охоронця Тищенка.

Детальніше про скандал за участю нардепа Миколи Тищенка – у матеріалі РБК-Україна.

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