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"Слуга народу" передала 130 млн гривень бюджетного фінансування на потреби ЗСУ

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Кошти, які за законом держава виділяє на фінансування статутної діяльності партії "Слуга народу", підуть на виробництво озброєння для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.

"Кожен українець намагається наблизити нашу перемогу - хтось на фронті, хтось волонтерською допомогою чи грошима на ЗСУ. Сьогодні понад 400 наших партійців воюють на передовій, 110 працюють на медичному фронті. І на рівні партії ми вирішили передати 130 млн грн бюджетного фінансування на підтримку українського виробника зброї для нашої армії", - сказала Шуляк.

Вона розповіла, що кошти вирішили спрямувати на єдиний рахунок НБУ з призначенням "платіж на виробництво українського озброєння".

Після консультацій з Генштабом кошти вирішили використати на виготовлення ракетних комплексів Стугна-П. Гроші, які надала партія, становлять значну частину від загальної суми контракту на виробництво цієї зброї.

"Стугна-П один із кращих зразків новітньої української зброї, яку армія активно застосовує з початку повномасштабного вторгнення проти ворожої техніки", - пояснила політик.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, тільки на грошове забезпечення військовослужбовців держава щомісяця витрачає понад 70 млрд. І додаткова фінансова допомога ЗСУ є дуже потрібною ініціативою.

"Ми щиро дякуємо народним депутатам, які надають не тільки законодавчу, але й відчутну фінансову допомогу ЗСУ", - сказала Маляр.

Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олександр Кириленко також підтвердив, що ця фінансова допомога надійде для виробництва дійсно потужної зброї.

"Результати її роботи ми бачимо в щоденній статистиці знищеної ворожої техніки. Вона вже вимірюється тисячами. Гадаю, що таку ініціативу підтримають інші політичні сили", - підсумував Кириленко.

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