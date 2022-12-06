RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Слуга народа" передала 130 млн гривен бюджетного финансирования на нужды ВСУ

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Денежные средства, которые по закону государство выделяет на финансирование уставной деятельности партии "Слуга народу", пойдут на производство вооружения для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook.

"Каждый украинец пытается приблизить нашу победу - кто-то на фронте, кто-то волонтерской помощью или деньгами на ВСУ. Сегодня более 400 наших партийцев воюют на передовой, 110 работают на медицинском фронте. И на уровне партии мы решили передать 130 млн грн бюджетного финансирования в поддержку украинского производителя оружия для нашей армии", - сказала Шуляк.

Она рассказала, что деньги решили направить на единый счет НБУ с назначением "платеж на производство украинского вооружения".

После консультаций с Генштабом средства решили использовать для изготовления ракетных комплексов Стугна-П. Деньги, предоставленные партией, составляют значительную часть от общей суммы контракта на производство этого оружия.

"Стугна-П один из лучших образцов новейшего украинского оружия, которое армия активно применяет с начала полномасштабного вторжения против вражеской техники", - объяснила политик.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, только на денежное довольствие военнослужащих государство ежемесячно тратит более 70 млрд. И дополнительная финансовая помощь ВСУ является очень нужной инициативой.

"Мы искренне благодарим народных депутатов, которые оказывают не только законодательную, но и ощутимую финансовую помощь ВСУ", - сказала Маляр.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Александр Кириленко также подтвердил, что эта финансовая помощь поступит для производства действительно мощного оружия.

"Результаты ее работы мы видим в ежедневной статистике уничтоженной вражеской техники. Она уже измеряется тысячами. Думаю, что такую инициативу поддержат другие политические силы", - подытожил Кириленко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народаВооруженные силы Украины