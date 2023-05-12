"Слуга народу" ініціює впровадження прозорих механізмів розміщення МАФів та парковок

"Сьогодні МАФи встановлюють у неконтрольований спосіб без жодної конкуренції, тобто напівзаконно. Потім це узаконюється рішенням місцевої влади, а весь цей процес має велику кількість корупційних ризиків. Якщо простіше - підприємець дуже часто має комусь щось заплатити, щоб встановити тимчасову споруду і мати можливість вести бізнес", - пояснює Мовчан.

Він додав, що схожа ситуація спостерігається й з розміщенням парковок для автотранспорту.

"Ситуація з регулюванням облаштування майданчиків для паркування взагалі критична. Сьогодні кожен орган місцевого самоврядування ухвалює рішення про організацію парковок в громаді самостійно. Здебільшого це - неконкурентний процес, який також має багато корупційних ризиків", - констатував народний депутат.

Лад у цих сферах має навести законопроект № 9233, який передбачає розміщення кіосків та парковок на конкурентних умовах через електронні аукціони, зокрема через "Прозорро.Продажі". Це забезпечить чесну і прозору процедуру без корупційних ризиків.

"Ми пропонуємо визначити, що взагалі вважається тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької діяльності та передбачити, що проєкти комплексних схем розміщення МАФів мають обов’язково проходити громадське обговорення», - додала співавтор законопроекту, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, ця ініціатива також передбачає зобов’язання для місцевої влади оприлюднювати інформацію про розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та результати громадського обговорення.

"Також ми визначаємо вимоги до можливих місць розташування тимчасових споруд та підстави припинення права на їхнє розміщення. Зокрема самовільно встановлені МАФи мають демонтувати", - додала Шуляк.

Стосовно парковок законопроєкт встановлює чіткі та розширені механізми обрання операторів паркувальних майданчиків через електронні аукціони на конкурентних засадах.

"Запропоновані нами норми дозволить підприємцям чесно та прозоро отримати право на розміщення тимчасових споруд. Відповідно це забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів", - підсумував Мовчан.