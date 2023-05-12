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"Слуга народа" инициирует внедрение прозрачных механизмов размещения МАФов и парковок

Фото: "Слуга народа" инициирует внедрение прозрачных механизмов размещения МАФов и парковок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №9233, предусматривающий размещение киосков и парковок на конкурентных условиях через электронные аукционы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора законопроекта Алексея Мовчана.

"Сегодня МАФы устанавливают неконтролируемым способом без всякой конкуренции, то есть полузаконно. Затем это узаконивается решением местных властей, а весь этот процесс имеет большое количество коррупционных рисков. Если проще - предприниматель очень часто имеет кому-то заплатить, чтобы установить временное сооружение и иметь возможность вести бизнес", - объясняет Мовчан.

Он добавил, что схожая ситуация наблюдается и с размещением парковок для автотранспорта.

"Ситуация с регулированием обустройства парковочных площадок вообще критическая. Сегодня каждый орган местного самоуправления принимает решение об организации парковок в общине самостоятельно. В основном это - неконкурентный процесс, который также имеет много коррупционных рисков", - констатировал народный депутат.

Строительство в этих сферах должно привести законопроект № 9233, предусматривающий размещение киосков и парковок на конкурентных условиях через электронные аукционы, в частности через "Прозорро.Продажи". Это обеспечит честную и прозрачную функцию без коррупционных рисков.

"Мы предлагаем определить, что вообще считается временным сооружением для осуществления предпринимательской деятельности и предусмотреть, что проекты комплексных схем размещения МАФ должны обязательно проходить общественное обсуждение», - добавила соавтор законопроекта, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, эта инициатива также предусматривает обязательства для местных властей обнародовать информацию о разработке комплексной схемы размещения временных сооружений и результатах общественного обсуждения.

"Также мы определяем требования к возможным местам расположения временных сооружений и основанию прекращения права на их размещение. В частности, самовольно установленные МАФы должны демонтировать", - добавила Шуляк.

Применительно к парковкам законопроект устанавливает четкие и расширенные механизмы избрания операторов парковок через электронные аукционы на конкурентных началах.

"Предложенные нами нормы позволит предпринимателям честно и прозрачно получить право на размещение временных сооружений. Соответственно, это обеспечит увеличение поступлений в местные бюджеты", - подытожил Мовчан.

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Слуга народа