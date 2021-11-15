"Слуга народа" запустит официальный аккаунт в TikTok: что об этом известно

В "Слуге народа" работают над созданием своего официального аккаунта в соцсети TikTok. Таким образом партия власти планирует повысить коммуникацию с молодыми избирателями.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый электорат. Как команда Зеленского будет бороться за голоса молодежи".

Как рассказал изданию куратор диджитал-направления в "Слуге народа" Максим Максимов, увеличение присутствия в TikTok позволит партии работать с аудиторией до 25 лет. Хотя, по его словам, сетью уже активно пользуются и украинцы в возрасте до 35 лет.

"Мы подумали, что современные соцсети типа TikTok и YouTube - это не про веселье и шутки, а скорее про новый подход в диджитал-коммуникациях - про искренность. Поэтому мы решили, что нам нужно стараться идти в эти соцсети не с какими-то новыми лозунгами, новым контентом, а с новой формой. То есть быть искренними, не бояться подшучивать над собой, не бояться самоиронии", - пояснил Максимов.

Он отметил, что сейчас "Слуга народа" находится на этапе планирования и разработки стратегии TikTok, официальный запуск должен состояться скоро, возможно, уже в этом году.

Так, к созданию контента, кроме активистов "ЗеМолодежки", планируют привлекать и народных депутатов.

"У нас есть депутаты, которые также готовы в этом участвовать, не боясь казаться смешными и т.д. У нас есть, в том числе, и руководство партии, которое, думаю, будет не против в этом всем принять участие", - добавил Максимов.