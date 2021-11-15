"Слуга народу" запустить офіційний акаунт в TikTok: що про це відомо

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді".

Як розповів виданню куратор діджитал-напрямку в "Слузі народу" Максим Максимов, збільшення присутності в TikTok дозолить партії працювати з аудиторією до 25 років. Хоча, за його словами, мережею вже активно користуються і українці віком до 35 років.

"Ми подумали, що сучасні соцмережі типуTikTok і YouTube - це не про веселощі і жарти, а скоріше про новий підхід в діджитал-комунікаціях - про щирість. Тому ми вирішили, що нам потрібно намагатися йти в ці соцмережі не з якимись новими гаслами, новим контентом, а з новою формою. Тобто бути щирими, не боятися жартувати над собою, не боятися самоіронії", - пояснив Максимов.

Він зазначив, що зараз "Слуга народу" знаходиться на етапі планування і розробки стратегії TikTok, офіційний запуск повинен відбутися скоро, можливо, вже в цьому році.

Так, до створення контенту, крім активістів "ЗеМолодіжки", планують залучати і народних депутатів.

"У нас є депутати, які також готові в цьому брати участь, не боячись здаватися смішними і т.д. У нас є зокрема і керівництво партії, яке, думаю, буде не проти в цьому всьому взяти участь", - додав Максимов.