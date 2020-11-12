"Слуга народа" занимает первое место на выборах в Раду, "ЕС" сокращает разрыв, - опрос

Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)

Наибольшие шансы попасть в парламент имеют четыре партии. "Слуга народа" сохраняет первое место в рейтингах на выборах в Верховную раду, а "Европейская солидарность" сокращает разрыв.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS, проведенного 25 октября.

Согласно опросу, "Слуга народа" получает 18,3% от всех опрошенных, "Европейская солидарность" - 13,1%. На третьем месте ОПЗЖ - 11,4%, четвертая "Батькивщина" - 6,8%.

В президентском рейтинге наивысшие показатели имеют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В первом туре Зеленский получает 23,8 % от всех респондентов, Петр Порошенко - 13 %.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 36% среди всех респондентов и 58% от тех, кто пойдет на выборы и определился, за Порошенко - 26% от всех респондентов и 42% от тех, кто пойдет на выборы и определился.

В сравнении с показателями голосования во втором туре на президентских выборах в 2019 году поддержка Зеленского снизилась на 15%, поддержка Порошенко выросла на 18%.

Результаты опроса COSIC демонстрируют тенденции, которые зафиксировал опрос, проведенный по заказу немецкого Фонда Конрада Аденауэра Центром Разумкова.

Согласно ему, за партию "Слуга народу" на парламентских выборах готовы отдать свой голос 19% от всех опрошенных (28% тех, кто примет участие в выборах и определился).

За "Европейскую солидарность" - 13% (21%), ОПЗЖ - 12% (16,5%), ВО "Батькивщина" - 6% (8%).

Президентские рейтинги Центра Разумкова Владимир Зеленский - 21% от всех (31% тех, кто примет участие в выборах и определился). Петр Порошенко 14% (21%), Ю. Бойко - 12% (17%), Ю.Тимошенко - 6% (8%).

Опрос SOCIS состоялось 28 октября - 2 ноября 2020 года. Выборка репрезентирует взрослое население (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины). Объем выборки: 2000 респондентов. Метод опроса: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы парламентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы шесть партий.