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"Слуга народу" посідає перше місце на виборах до Ради, "ЄС" скорочує розрив, - опитування

Київ, Четвер 12 листопада 2020 14:58
"Слуга народу" посідає перше місце на виборах до Ради, "ЄС" скорочує розрив, - опитування
Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найбільші шанси потрапити до парламенту мають чотири партії. "Слуга народу" зберігає перше місце у рейтингах на виборах до Верховної ради, а "Європейська солідарність" скорочує розрив.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру SOCIS, проведеного 25 жовтня.

Відповідно до опитування, "Слуга народу" отримує 18,3% від усіх опитаних, "Європейська солідарність" - 13,1%. На третьому місці ОПЗЖ - 11,4%, четверта "Батьківщина" - 6,8%.

У президентському рейтингу найвищі показники мають Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У першому турі Зеленський отримує 23,8 % від усіх респондентів, Петро Порошенко - 13 %.

У другому турі за Зеленського готові проголосувати 36% серед всіх респондентів та 58% від тих, хто піде на вибори та визначився, за Порошенка - 26% від усіх респондентів та 42% від тих, хто піде на вибори і визначився.

У порівнянні з показниками голосування у другому турі на президентських виборах у 2019 році підтримка Зеленського знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%.

Результати опитування COSIC демонструють тенденції, які зафіксувало опитування, проведене на замовлення німецького Фонду Конрада Аденауера Центром Разумкова.

Відповідно до нього, за партію "Слуга народу" на парламентських виборах готові віддати свій голос 19% від усіх опитаних (28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився).

За "Європейську солідарність" - 13% (21%), ОПЗЖ - 12% (16,5%), ВО "Батьківщина" - 6% (8%).

Президентські рейтинги від Центру Разумкова: Володимир Зеленський - 21% від усіх (31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). Петро Порошенко 14% (21%), Ю. Бойко - 12% (17%), Ю.Тимошенко - 6% (8%).

Опитування SOCIS відбулося 28 жовтня - 2 листопада 2020 року. Вибірка репрезентує доросле населення (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України). Обсяг вибірки: 2000 респондентів. Метод опитування: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби парламентські вибори проходили на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б шість партій.

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