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Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Киев, Среда 11 ноября 2020 11:05
Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду
Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Опрос КМИС дает партии "Слуга народа" лишь третье место в рейтинге

Если бы парламентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы шесть партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь" и Радикальная партия.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, поддержка партий составляет:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,1%,
  • "Европейская солидарность" - 19,3%,
  • "Слуга народа" - 18,7%
  • "Батькивщина" - 9,3%
  • "Сила и честь" - 6,6%
  • Радикальная партия - 5,4%.

Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Отметим, по данным опроса КМИС, если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

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