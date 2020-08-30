"Слуга народа" выбрала кандидата на довыборах в Раду

Фото: Анатолий Гунько (facebook.com)

Политическая партия "Слуга народа" выбрала кандидата на довыборах в Верховную раду по 208-му округу в Черниговской области. Решение приняли 30 августа на закрытой части съезда политической силы в Киеве.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал политсилы.

Так, от "Слуги народа" на довыборах в парламент по 208-му округу будет выдвигаться Анатолий Гунько.

Как рассказали в партии, Гунько является общественным деятелем и правозащитником. Сейчас он возглавляет общественную организацию "Правозащита плюс" и является главой наблюдательного совета благотворительного фонда "Гильдия Добра".

Добавим, в 2019 году Гунько баллотировался в парламент по 209-му округу в Нежине от партии "Батькивщина" Юлии Тимощенко.

Кроме того, СМИ писали, что Гунько фигурировал в уголовном производстве по факту уничтожения "Радиопередающего центра" в Броварах и присвоении земли. Однако, как сегодня рассказал нардеп от СН Александр Качура, на съезде политсилы Гунько заверил, что уголовные производства против него закрыты.

Напомним, довыборы в парламент по 208-м округе были объявлены Центризбирком после смерти народного депутата Валерия Давыденко.

Довыборы в Раду по 208-му округу в Черниговской области пройдут в октябре, в один день с местными выборами в Украине.