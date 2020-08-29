"Слуга народа" проведет закрытую часть съезда: что рассмотрят

Фото: съезд партии "Слуга народа" (РБК-Украина)

В воскресенье, 30 августа, в 12:00 в КВЦ "Парковый" пройдет закрытая часть съезда партии "Слуга народа" (СН). На ней будет объявлен кандидат на довыборы в Верховную раду по 208 округу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Ранее сообщалось, что съезд президентской партии пройдет в понедельник, 31 августа. На него приглашены журналисты. Кравчук объяснила, что "Слуга народа" решила разделить съезд на две части.

На первой - закрытой, будут решены юридические и технические вопросы, например, избрание счетной комиссии, секретаря съезда и прочее. Также будет утвержден кандидат на довыборы в парламент по 208 округу.

"В понедельник будет торжественная часть при участии президента: презентация команды, мэров, решение об участии в местных выборах. Мы не хотим эту часть забивать юридическими и техническими моментами", – добавила Кравчук.

При этом она отметила, что СН официально не выдвинет своих кандидатов в мэры в понедельник, потому что по процедуре это должны сделать областные конференции партии.

Напомним, изначально съезд партии "Слуга народа" планировался на 29 августа, но его перенесли на понедельник, 31 августа.

Как известно, довыборы в Раду по 208 округу были объявлены после смерти народного депутата Валерия Давыденко.

Отметим, довыборы в Раду по 208 округу пройдут в один день с местными выборами, 25 октября.