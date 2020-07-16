"Слуга народа" вместе с Зеленским выбирает кандидата в мэры Киева

Выдвигать в мэры Киева намерены 5 претендентов
Фракция "Слуга народа" собралась на заседание с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политическая сила сегодня планирует выбрать единого кандидата в мэры Киева.
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.
По словам Янченко, перед фракцией выступят 5 претендентов - Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.
Для определения единого кандидата Зеленский предложил 3 критерия:
За победу в каждом критерии претендент получит 1 балл, а единым кандидатом станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов.
Напомним, наибольшие шансы стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" имеет народный депутат Ирина Верещук.
Добавим, для определения единого кандидата в мэры Киева партия "Слуга народа" изначально планировала провести несколько этапов праймериз.