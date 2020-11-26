"Слуга народа" требует прекратить попытки политической коррупции в Киевском облсовете

В партии "Слуга народа" заявили о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета и призвали политических оппонентов не прибегать к политической коррупции.

Об этом заявил глава "Слуги народа" Александр Корниенко, передает пресс-служба политсилы.

Речь идет о голосовании за председателя Киевского областного совета, которое состоялось в среду, 25 ноября. По данным "Слуги народа", кандидат на должность от партии "За майбутнє", экс-нардеп от "Партии регионов" и бывший соратник Виктора Януковича Ярослав Москаленко пытался купить голоса своих коллег, чтобы избраться на должность председателя Киевского облсовета.

"Политическая коррупция является неприемлемой. Мы не будем мириться с ситуацией, когда оппоненты идут на покупку голосов депутатов. И призываем все политические силы, включая "Слугу народа", не прибегать к нечестным методам борьбы", - заявил Александр Корниенко.

Как известно, на должность председателя Киевского облсовета от партии "Слуга народа" выдвинули Александра Склярова, в настоящее время он является первым заместителем председателя Киевской облгосадминистрации.

В свою очередь, Ярослав Москаленко известный голосованием за "диктаторские законы" 16 января, претендовал на должность от партии "За майбутнє".

Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки - 43 голосов. За Склярова проголосовали 38 депутатов, а Москаленко набрал 42 голоса.

С поддержкой Москаленко выступила также "Европейская солидарность". В "Слуге народа" в комментарии РБК с удивлением отреагировали на такое решение.

"Для нас удивительно, как "Евросолидарность" - политсила, которая вроде бы позиционирует себя как патриотическая, может поддерживать бывшего регионала, известного тем, что обеими руками голосовал за "диктаторские законы" Януковича 16 января 2014 года. Более того, нас беспокоит тот факт, что человек с таким прошлым вообще претендует на эту важную должность", - заявил председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.

Напомним, сейчас в работе первой сессии Киевского областного совета объявлен перерыв. Уже завтра депутаты планируют собраться на повторное голосование.