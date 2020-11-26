"Слуга народу" вимагає припинити спроби політичної корупції в Київській облраді

У партії "Слуга народу" заявили про імовірні спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради та закликали політичних опонентів не вдаватися до політичної корупції.

Про це заявив голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає прес-служба політсили.

Йдеться про голосування за очільника Київської обласної ради, яке відбулося в середу, 25 листопада. За даними "Слуги народу", кандидат на посаду від партії "За майбутнє", екс-нардеп від "Партії регіонів" і колишній соратник Віктора Януковича Ярослав Москаленко намагався купити голоси своїх колег, аби обратися на посаду голови Київської облради.

"Політична корупція є неприйнятною. Ми не будемо миритися з ситуацією, коли опоненти йдуть на купівлю голосів депутатів. І закликаємо всі політсили, включно зі "Слугою народу", не вдаватися до нечесних методів боротьби", - заявив Олександр Корнієнко.

Як відомо, на посаду голови Київської облради від партії "Слуга народу" висунули Олександра Склярова, нині він є першим заступником голови Київської облдержадміністрації.

Своєю чергою, Ярослав Москаленко відомий голосуванням за "диктаторські закони" 16 січня, претендував на посаду від партії "За майбутнє".

Жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки - 43 голосів. За Склярова проголосувало 38 депутатів, а Москаленко набрав 42 голоси.

З підтримкою Москаленка виступила також "Європейська солідарність". У "Слузі народу" в коментарі РБК з подивом відреагували на таке рішення.

"Для нас дивно, як "Євросолідарність" - політсила, яка начебто позиціонує себе як патріотична, може підтримувати колишнього регіонала, відомого тим, що обома руками голосував за "диктаторські закони" Януковича 16 січня 2014 року. Більше того, нас непокоїть той факт, що людина з таким минулим взагалі претендує на цю важливу посаду", - заявив голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, наразі в роботі першої сесії Київської обласної ради оголошено перерву. Вже завтра депутати планують зібратися на повторне голосування.