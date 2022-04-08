"Слуга народа" требует освобождения из плена депутата Дудки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии Елену Шуляк.

"Действия российских оккупантов только усугубляют ситуацию и влекут за собой тяжкую уголовную ответственность, которая ляжет на всех, кто инициировал и выполнял это позорное преступление", - сказала она.

Как известно, 6 апреля в поселке Михайловка Запорожской области российские оккупанты похитили депутата областного совета Виктора Дудку, который является членом фракции "Слуга народа". Сейчас его местопребывание неизвестно.

"Это уже не первое подобное преступление оккупантов против мирного населения, представителей органов власти, местного самоуправления. Россия так и не поняла, что похищая наших людей, они даже на долю процента не ломают нашу волю, не уничтожают стремление очистить страну от рашиської нечисти", - отметила она.

Она также отметила, что все ранее похищенные члены команды сразу после освобождения вернулись в строй за борьбу против оккупантов.

"Все представители в территориальных общинах были с людьми на протяжении всей войны и будут с Украиной до победы", - подытожила нардеп.