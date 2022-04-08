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"Слуга народу" вимагає звільнення з полону депутата Дудки

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П'ятниця 08 квітня 2022 13:25
"Слуга народу" вимагає звільнення з полону депутата Дудки Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

"Слуга народу" вимагає негайного звільнення з полону викраденого окупантами депутата Запорізької обласної ради Віктора Дудку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії Олену Шуляк.

"Дії російських окупантів тільки погіршують ситуацію і тягнуть за собою тяжку кримінальну відповідальність, яка ляже на всіх, хто ініціював та виконував цей ганебний злочин", - сказала вона.

Як відом, 6 квітня у селищі Михайлівка Запорізької області російські окупанти викрали депутата обласної ради Віктора Дудку, який є членом фракції "Слуга народу". Нині його місцеперебування невідоме.

"Це вже не перший подібний злочин окупантів проти мирного населення, представників органів влади, місцевого самоврядування. Росія так і не зрозуміла, що викрадаючи наших людей, вони навіть на долю відсотка не ламають нашу волю, не знищують прагнення очистити країну від рашиської нечисті", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що всі попередньо викрадені члени команди одразу після звільнення повернулися у стрій за боротьбу проти окупантів.

"Всі представники у територіальних громадах були з людьми протягом усієї війни і будуть з Україною до перемоги", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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