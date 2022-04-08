"Слуга народу" вимагає звільнення з полону депутата Дудки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії Олену Шуляк.

"Дії російських окупантів тільки погіршують ситуацію і тягнуть за собою тяжку кримінальну відповідальність, яка ляже на всіх, хто ініціював та виконував цей ганебний злочин", - сказала вона.

Як відом, 6 квітня у селищі Михайлівка Запорізької області російські окупанти викрали депутата обласної ради Віктора Дудку, який є членом фракції "Слуга народу". Нині його місцеперебування невідоме.

"Це вже не перший подібний злочин окупантів проти мирного населення, представників органів влади, місцевого самоврядування. Росія так і не зрозуміла, що викрадаючи наших людей, вони навіть на долю відсотка не ламають нашу волю, не знищують прагнення очистити країну від рашиської нечисті", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що всі попередньо викрадені члени команди одразу після звільнення повернулися у стрій за боротьбу проти окупантів.

"Всі представники у територіальних громадах були з людьми протягом усієї війни і будуть з Україною до перемоги", - підсумувала нардеп.