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"Слуга народа" в субботу проведет встречу с Зеленским и представителями Кабмина

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Киев, Вторник 13 июля 2021 22:12
"Слуга народа" в субботу проведет встречу с Зеленским и представителями Кабмина Фото: Давид Арахамия, глава фракции СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал встречу народных депутатов с президентом Владимиром Зеленским и представителями Кабинета министров. Встреча состоится в субботу, 17 июля, но будет закрытой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Арахамии.

"Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день, внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие", - сказал он.

Нардеп отказался рассказать, где именно будет проходить это закрытое мероприятие.

"Где это будет, мы еще решаем", - добавил Арахамия.

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