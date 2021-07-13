"Слуга народа" в субботу проведет встречу с Зеленским и представителями Кабмина

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал встречу народных депутатов с президентом Владимиром Зеленским и представителями Кабинета министров. Встреча состоится в субботу, 17 июля, но будет закрытой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Арахамии .

"Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день, внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие", - сказал он.

Нардеп отказался рассказать, где именно будет проходить это закрытое мероприятие.

"Где это будет, мы еще решаем", - добавил Арахамия.