"Слуга народа" собрала фракцию. На заседание прибыл Зеленский

Фракция "Слуга народа" собралась на заседание у здания парламента. На заседание прибыл президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Как рассказал РБК-Украина источник в "Слуге народа", на заседании фракции будут обсуждать только вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Другие кадровые ротации, как добавил собеседник издания, сегодня обсуждаться не будут.