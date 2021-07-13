"Слуга народа" собрала фракцию. На заседание прибыл Зеленский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фракция "Слуга народа" собралась на заседание у здания парламента. На заседание прибыл президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как рассказал РБК-Украина источник в "Слуге народа", на заседании фракции будут обсуждать только вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Другие кадровые ротации, как добавил собеседник издания, сегодня обсуждаться не будут.
Напомним, Арсен Аваков сегодня написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.
По данным РБК-Украина, на должность Авакова рассматривают двух нардепов.