"Слуга народу" зібрала фракцію. На засідання прибув Зеленський

Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання у будівлі парламенту. На засідання прибув президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Як розповіло РБК-Україна джерело в "Слузі народу", на засіданні фракції будуть обговорювати тільки питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Інші кадрові ротації, як зазначив співрозмовник видання, сьогодні обговорюватися не будуть.