"Слуга народу" зібрала фракцію. На засідання прибув Зеленський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання у будівлі парламенту. На засідання прибув президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Як розповіло РБК-Україна джерело в "Слузі народу", на засіданні фракції будуть обговорювати тільки питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Інші кадрові ротації, як зазначив співрозмовник видання, сьогодні обговорюватися не будуть.
Нагадаємо, Арсен Аваков сьогодні написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.
За даними РБК-Україна, на посаду Авакова розглядають двох нардепів.