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"Слуга народа" соберется на заседание фракции 1 марта: что обсудят

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 1 марта, партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. В частности, народные депутаты планируют заслушать доклад о приоритетных законопроектах на 2021 год, а также обсудить важные законодательные инициативы пленарной недели 2-5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

В частности, фракция рассмотрит такие инициативы:

  • закон о реформировании военкоматов и совершенствования порядка воинского учета призывников;
  • закон о Службе военного капелланства;
  • закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • законопроект, который исправит существующие технические ошибки в законе об игорном бизнесе и позволит создать комиссию по регулированию азартных игр и запустить процесс выдачи лицензий;
  • закон о налогообложении доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google" 17 февраля. "За" проголосовали 286 парламентариев.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что международные компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, будут платить НДС наравне с украинскими компаниями. По прогнозам, госбюджет может дополнительно получить 3 млрд гривен в год.

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