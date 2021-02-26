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"Слуга народу" збереться на засідання фракції 1 березня: що обговорять

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 1 березня, партія "Слуга народу" збереться на засідання фракції. Зокрема, народні депутати планують заслухати доповідь про пріоритетні законопроекти на 2021 рік, а також обговорити важливі законодавчі ініціативи пленарного тижня 2-5 березня.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Зокрема, фракція розгляне такі ініціативи:

  • закон про реформування військкоматів та вдосконалення порядку військового обліку призовників;
  • закон про Службу військового капеланства;
  • закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • законопроект, який виправить існуючі технічні помилки в законі про гральний бізнес і дозволить створити комісію з регулювання азартних ігор і запустити процес видачі ліцензій;
  • закон про оподаткування доходів з організації та проведення азартних ігор і лотерей

Раніше повідомлялося, що Верховна рада прийняла за основу законопроект №4184 про так званий "податок на Google" 17 лютого. "За" проголосували 286 парламентарів.

Крім того, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що міжнародні компанії, що надають електронні послуги в Україні, будуть платити ПДВ нарівні з українськими компаніями. За прогнозами, держбюджет може додатково отримати 3 млрд гривень на рік.

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