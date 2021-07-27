"Слуга народа" про "Северный поток-2": риски увеличиваются, но надо дождаться окончания переговоров

Строительство "Северного потока-2" - это не только экономический вопрос, но и вопрос безопасности, который может повлиять на целостность Украины. Именно поэтому вместе с Польшей, Литвой и другими партнерами в Европе украинская власть будет использовать все инструменты для того, чтобы "Северный поток-2" Россия не могла использовать как оружие.

По его словам, для этого есть политические, дипломатические, информационные и юридические инструменты.

"Сегодня все больше политических игроков, экспертов и медиа высказываются о том, насколько неконкретное соглашение состоялось между Байденом и Меркель, и оно является ошибкой. Договоренность не заполнена реальным содержанием гарантий для Украины, нет юридически обязывающих шагов, чтобы не допустить использования "Газпромом" газа и любых газопроводов в Европе в качестве оружия. К тому же это решение не похоже на решение Америки как таковой, потому что его активно критикуют в Вашингтоне: как и среди республиканцев, так и среди конгрессменов-демократов", - сказал он.

Председатель фракции отмечает, что нельзя определять стратегический курс и политические решения Америки и наша задача только - убедить, что защита общих ценностей предполагает больший результат, в том числе и в дискуссии о СП-2.

"И пока еще есть возможность наполнить рамочное соглашение с Германией конкретикой и выработать шаги, которые позволят реально обеспечить выполнение данных Америкой обещаний. Мы убеждены, "Газпром" не чувствовать себя на европейском газовом рынке, как на своей вотчине", - подытожил Арахамия.

Учитывая последние договоренности вокруг "Северного потока-2" становится понятно, что риски для Украины увеличиваются, однако говорить, что все пропало рано - переговоры продолжаются. И чтобы СП-2 заработал, его мало достроить, нужно сертифицировать компанию-оператора и обеспечить эксплуатацию согласно третьему энергопакету, сказал народный депутат "Слуги народа" Роман Грищук.

Как уже отмечалось, среди рисков "Северного потока-2" для Украины - экономические - транзит газа дает огромные поступления в бюджет, а также вопросы безопасности.

"Сейчас труба на нашей территории, через которую идет газ в ЕС, сдерживает Россию от полномасштабного вторжения в нашу страну", - заметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" и сопредседатель группы дружбы с Германией в Верховной Раде Галина Янченко.

Она также отмечает, что Европа, похоже, готова добровольно сдаться в энергетический плен России.

"Тот факт, что РФ будет использовать "Северный поток-2" как энергетическое оружие, не вызывает никаких сомнений. Ранее Кремль шантажировал Европу перекрытием газа под предлогом ненадежности Украины как транзитера. Теперь будет возможность непосредственно шантажировать Европу. Очень не хотелось бы, чтобы она сделала такую ошибку", - предостерегает она.

В то же время, как отметил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" не заложены в конкретные закрепленные соглашения.

"Есть определенные вопросы, связанные с фразой "Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет". То есть, во-первых, почему "до десяти лет", а не, скажем, "не менее" десяти лет. Во-вторых, и это как раз главное, эта фраза сформулирована настолько осторожно и общно, что речь не идет о достижении конкретного результата (то есть о заключении соответствующего соглашения), а говорится лишь о том, что Германия будет пытаться сделать возможным заключение такого соглашения", - сказал он.