"Слуга народа" провела форум для центральных и региональных медиа

В частности, для журналистов презентовали чат-бот "Информаторка", с помощью которого можно будет найти информацию о депутатах, получить их фото, просмотреть расписание эфиров, которое обновляется каждый час, быть в курсе последних новостей и комментариев от руководства партии и фракции.

"Слуга народа" - самая диджитал-партия в Украине, которая уважает работу журналистов, а потому делает коммуникацию с ними максимально удобной и быстрой", - заявил глава политсилы Александр Корниенко

По его словам, отныне форумы для СМИ будут ежегодными. Во время первой дискуссионной сессии участники обсудили законодательные изменения в медийном поле, противодействие дезинформации и защите прав журналистов.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, законопроект №2693-Д о медиа создает понятные для всей индустрии границы, каким образом они могут развиваться в дальнейшем.

"Законопроект "О медиа" объединяет шесть существующих на сегодня законов об информационных агентствах, печатные средства массовой информации, телевидение, радиовещание и тому подобное. Этот документ начинает частично регулировать и интернет, и потребление аудиовизуальной продукции. Он впервые дает понимание того, каким образом регулятор может действовать в отношении российской информационной агрессии. Это новелла, которой никогда не было", - сказал министр.

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что законопроект о медиа стал объектом манипуляций, прежде всего - со стороны пророссийских сил.

"Законопроект о медиа, к сожалению, стал жертвой многих манипуляций. В первую очередь, они происходили со стороны пророссийских медиа. Очевидно, почему они так торпедируют этот закон - это наличие 9 раздела, что очень четко указывает на ограничение контента, который является продвижением российской повестки дня", - сказал он.

Во время пресс-брифинга Александр Корниенко заявил, что уже два года в Украине происходят последовательные реформы во многих отраслях. Именно поэтому рейтинги президента и партии остаются высокими. По оценкам различных независимых порталов, в частности "Слово и Дело", около 26% обещаний президента выполнено. И это высокий результат, добавляет председатель партии.

"Силами парламента мы голосуем много законопроектов, и силами партии мы участвовали в местных выборах и завершили первый этап децентрализация. Мы дали полномочия и возможности общинам. Также в нашей партии произошли определенные трансформации, чтобы качественно этим управлять. Так, у нас появился Нацсовет общин, который объединяет представителей областных организаций, а они, соответственно, - местных организаций", - отметил он.

Председатель фракции "Слуга народа "Давид Арахамия рассказал о главных вопросах, которые "Слуга народа" планирует решить до конца года.

"Первый вопрос - судебная реформа. Второе - реформа СБУ и создание Бюро экономической безопасности. Законодательный механизм уже существует, но надо завершить этот процесс. Третий вопрос - система накопительной второй пенсии", - сказал Арахамия.

Политик отметил, что концепция накопительной пенсионной системы уже создана. Однако запланировано проведение большого общественного обсуждения, ведь этот вопрос касается каждого гражданина Украины.

Одной из основных и самых системных реформ, которые стоит проводить в Украине, Давид Арахамия назвал судебную реформу. По его словам, в парламенте есть два больших законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия. Оба касаются формирования кадрового качества в судебной системе.

"Они будут вынесены через одну пленарную неделю и с большой вероятностью проголосованы. Эти два закона связаны с макрофинансовой помощью от ЕС и МВФ", - отметил Давид Арахамия.

Во время брифинга в "Слуге народа" рассказали также о развитии партийной структуры в регионах. Председатель Национального совета общин партии "Слуга народа" Александр Завитневич анонсировал создание 100 офисов в районных центрах.

"Учитывая уже завершающийся процесс децентрализации, в каждом областном центре будет создан свой совет общин "Слуги народа". Мы имеем более 6 тыс. депутатов местных советов и создаем около 100 офисов в районных центрах", - сказал Завитневич.

Отмечается, что Национальный совет общин станет действенным органом и объединит глав областных ячеек и будет работать непосредственно с общинами, заключает депутат.