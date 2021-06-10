"Слуга народу" провела форум для центральних і регіональних медіа

Зокрема, для журналістів презентували чат-бот "Інформаторка", за допомогою якого можна буде знайти інформацію про депутатів, отримати їхні фото, переглянути розклад ефірів, який оновлюється щогодини, бути в курсі останніх новин і коментарів від керівництва партії та фракції.

"Слуга народу" - найдіджитальніша партія в Україні, що поважає роботу журналістів, а тому робить комунікацію з ними максимально зручною та швидкою", - заявив очільник політсили Олександр Корнієнко

За його словами, відтепер форуми для ЗМІ будуть щорічними. Під час першої дискусійної сесії учасники обговорили майбутнє ЗМУ, законодавчі зміни в медійному полі, протидію дезінформації та захист прав журналістів.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, законопроєкт №2693-Д про медіа створює зрозумілі для всієї індустрії межі, яким чином вони можуть розвиватися надалі.

"Законопроект "Про медіа" об’єднує шість існуючих на сьогодні законів про інформаційні агентства, друковані засоби масової інформації, телебачення, радіомовлення тощо. Цей документ починає частково регулювати й інтернет, і споживання аудіовізуальної продукції. Він вперше дає розуміння того, яким чином регулятор може діяти щодо російської інформаційної агресії. Це новела, якої ніколи не було", - сказав міністр.

Очільник парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зауважив, що законопроєкт про медіа став об’єктом маніпуляцій, насамперед - з боку проросійських сил.

"Законопроект про медіа, на жаль, став жертвою багатьох маніпуляцій. В першу чергу, вони походили з боку проросійських медіа. Очевидно, чому вони так торпедують цей закон - це наявність 9 розділу, що дуже чітко вказує на обмеження контенту, який є просуванням російського порядку денного", - сказав він.

Під час прес-брифінгу Олександр Корнієнко заявив, що вже два роки в Україні відбуваються послідовні реформи в багатьох галузях. Саме тому рейтинги президента і партії залишаються високими. За оцінками різних незалежних порталів, зокрема "Слово і Діло", близько 26% обіцянок президента виконано. І це високий результат, додає голова партії.

"Силами парламенту ми голосуємо багато законопроектів, і силами партії ми брали участь в місцевих виборах і завершили перший етап децентралізація. Ми дали повноваження та можливості громадам. Також у нашій партії відбулись певні трансформації, щоб якісно цим керувати. Так, у нас з’явилась Нацрада громад, яка об’єднує представників обласних організацій, а вони, відповідно, - місцевих організацій", - зазначив він.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про головні питання, які "Слуга народу" планує вирішити до кінця року.

"Перше питання - судова реформа. Друге - реформа СБУ та створення Бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання - система накопичувальної другої пенсії", - сказав Арахамія.

Політик зауважив, що концепція накопичувальної пенсійної системи вже створена. Проте заплановано проведення великого суспільного обговорення, адже це питання стосується кожного громадянина України.

Однією з основних і найсистемніших реформ, які варто проводити в Україні, Давид Арахамія назвав судову реформу. За його словами, у парламенті є два великі законопроєкти - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя. Обидва стосуються формування кадрової якості у судовій системі.

"Вони будуть винесені через один пленарний тиждень і з великою вірогідністю проголосовані. Ці два закони пов’язані з макрофінансовою допомогою від ЄС та МВФ", - зазначив Давид Арахамія.

Під час брифінгу в "Слузі народу" розповіли також про розбудову партійної структури в регіонах. Голова Національної ради громад партії "Слуга народу" Олександр Завітневич анонсував створення 100 офісів у районних центрах.

"Враховуючи процес децентралізації, що вже завершується, у кожному обласному центрі буде створена своя рада громад «Слуги Народу». Ми маємо понад 6 тис. депутатів місцевих рад та створюємо близько 100 офісів у районних центрах", - сказав Завітневич.

Зазначається, що національна рада громад стане дієвим органом і об’єднає голів обласних осередків та працюватиме безпосередньо з громадами, підсумовує депутат.