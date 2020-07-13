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Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады во вторник

Киев, Понедельник 13 июля 2020 12:11
Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады во вторник
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На заседании нардепы рассмотрят шесть законопроектов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента. Оно состоится во вторник, 14 июля.

Об этом сообщает информационное управление парламента.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 15 часов 14 июля 2020 года", - указано в сообщении.

Перечень законопроектов к рассмотрению:

  • №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (сокращение сроков представления предложений и поправок к законопроекту)
  • №3615 о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" (об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами);
  • №3781 о внесении изменений в ЗУ "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по поводу их дополнительной господдержки на период карантина из-за COVID-19 (сокращение срока внесения альтернативных законопроектов);
  • №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по поводу повышения размера стипендии и ежегодной помощи;
  • №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей;
  • №3550 о внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии развитию физической культуры и спорта.

Напомним, Разумков ранее утром анонсировал, что Верховная рада Украины проведет еще одно внеочередное заседание на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, народные депутаты договорились собираться летом на внеочередное заседание для принятия ряда неотложных законопроектов.

Добавим также, спикер ВР предупредил, что Рада может продолжить собираться на внеочередные заседания для принятия закона об игорном бизнесе.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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