"Слуга народа" проведет специальное заседание фракции по переговорам в Минске

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На фракционное заседание планируют пригласить главу МИД Вадима Пристайко

Фракция "Слуга народа" будет инициировать специальное заседание по вопросам переговоров в Минске и событий на востоке Украины. Об этом заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия после заседания фракции в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что 16 октября нардепы фракции вопрос переговоров в Минске не обсуждали.

"Мы решили инициировать отдельное заседание фракции и посвятить этому вопросу всю фракцию. Его нельзя обсуждать, этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов", - заявил Арахамия.

По его словам, на специальное фракционное заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей в минской переговорной группе.

"На следующей неделе работа в округах. Я думаю, что через неделю мы будем это планировать", - добавил депутат.

Напомним, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось во вторник, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР".