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"Слуга народу" проведе спеціальне засідання фракції з переговорів у Мінську

Новини » Політика    16.10.2019 - 22:45
"Слуга народу" проведе спеціальне засідання фракції з переговорів у Мінську
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На фракційне засідання планують запросити голову МЗС Вадима Пристайка

Фракція "Слуга народу" ініціюватиме спеціальне засідання з питань перемовин у Мінську та подій на сході України. Про це заявив журналістам голова фракції Давид Арахамія після засідання фракції у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що 16 жовтня нардепи фракції питання переговорів у Мінську не обговорювали.

"Ми вирішили ініціювати окреме засідання фракції і присвятити цьому питанню всю фракцію. Його не можна обговорювати це питання фрагментарно. Там дуже велика кількість нюансів", - заявив Арахамія.

З його слів, на спеціальне фракційне засідання планують запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та кількох представників в переговорній мінській групі.

"Наступного тижня робота в округах. Я думаю, що через тиждень ми будемо це планувати", - додав депутат.

Нагадаємо, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбулося у вівторок, 15 жовтня, українська сторона наполягала на повному припиненні вогню і розпуску "ЛДНР".

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