"Слуга народа" призывает оппонентов прекратить попытки сорвать выборы на Прикарпатье

Работа окружной избирательной комиссии на 87 округе была заблокирована еще 30 марта, когда по данным 67% обработанных протоколов участковых лидировал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, а его главным конкурентом стал совладелец курорта "Буковель" Александр Шевченко. На этом этапе председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливал ее деятельность.

"Выборы, подсчет голосов и установление результатов, должны проходить исключительно в способ, определенный законами Украины. Ни один представительский мандат, ни одна победа или поражение не стоит пересечения красной линии, за которой борьба за электоральную победу превращается в государственное преступление", - подчеркнул глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

После того, как на Ивано-Франковщину отправилась группа народных депутатов "Слуги народа" для выяснения ситуации и недопущения возможного срыва выборов, работу ОИК удалось разблокировать благодаря позиции ЦИК и партий, которые делегировали своих представителей в комиссии.

Члены ОИК начали инвентаризацию протоколов - то есть сверку информации, внесенной в систему, и информации в протоколах. На этом этапе наблюдатели от "Слуги народа" начали проявлять масштабные нарушения.

В то же время в партии отмечают, что главный конкурент Вирастюка применил прямые угрозы членам комиссии и препятствовал подсчету голосов, из-за того, что члены ОИК проголосовали за удаление кандидата в народные депутаты Александра Шевченко и его представителей с заседания комиссии.

Учитывая это, в "Слуге народа" считают, что ситуация требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, которые должны гарантировать личную безопасность членов комиссии. А глава партии Александр Корниенко призвал оппонента, которые по предварительным результатам проигрывает выборы, действовать в законный способ.

"Оппоненты всячески пытаются сорвать подсчет результатов и перейти на давление улице. Поэтому, мы призываем ОИК наконец установить результаты волеизъявления украинцев. А наших оппонентов действовать в законный и цивилизованный способ", - заявил он.

Вместе с тем наблюдатели заявляют о дальнейшем выявлении нарушений в избирательных протоколах на 87-м округе во время повторного пересчета голосов.

В частности, ночью 2 апреля, на одном из избирательных участков № 261030 в Микуличине выяснили, что количество бюллетеней не соответствовало цифре в протоколе, которую озвучили члены ОИК.

Перерасчет сделали по требованию представителя "Слуги народа" в комиссии и обнаружили, что в наличии есть только 227 бюллетеней вместо 327 указанных в протоколе. Следовательно, в пользу главного оппонента Вирастюка добавили 100 недостающих голосов.

По данному факту, зафиксированному во время онлайн-трансляции ГО "Опора" депутаты от "Слуги народа" подали заявление в правоохранительные органы, а комиссия приняла решение о признании результатов на участке 261030 недействительными. Сейчас перерасчет еще на 16 участках продолжается.

"Мы боремся не только за победу Вирастюка. Угрожая членам окружной комиссии, кандидат Шевченко сказал, что надо помнить, "кто хозяин Прикарпатья". Наша цель - показать всем, в том числе Шевченко и другим олигархам - карманным и большим, - что хозяином является и будет закон. В этом случае закон о выборах, которому должны подчиняться все кандидаты, их команды, и даже граждане спортивной внешности", - заявил Александр Корниенко.

Выступая на стихийном митинге в поддержку Василия Вирастюка, депутаты "Слуги народа" заверили, что будут защищать выбор украинцев и не позволят оппонентам исказить результаты голосования.

"Спасибо, что верите в наши силы. Потому что правда на нашей стороне. Я и моя команда можем смело заявить о том, что мы готовы к честному пересчету голосов", - обратился к своим избирателям сам Вирастюк.