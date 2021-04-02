На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными

На одном из избирательных участков 87 округа в Ивано-Франковской области результаты довыборов в Верховную раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому.

Недействительными результаты голосования признали на участке №261030. Здесь побеждал Александр Шевченко - у него было 377 голосов, тогда как у Василия Вирастюка 141.

Также во время пересчета голосов на участке пропали 100 бюллетеней за Шевченко.

"При признании выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было "за". Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этой непризнанной участка", - сообщили в "Чесно".

Всего за ночь планировали провести пересчет на 20 участках, однако успели пересчитать лишь на 5-ти.

Отметим, по состоянию на утро 2 апреля на довыборах в Раду по 87 округу посчитали 90,59% голосов. Лидирует Василий Вирастюк ("Слуга народа"), который имеет 31,51% (14 500) голосов. Далее идут представитель "За майбутнє" Александр Шевченко (29,52%, 13 586 голосов) и Руслан Кошулинский от "Свободы" (28,83%, 13 268).