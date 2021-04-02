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На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными

Новина українською → Надворная, Пятница 02 апреля 2021 09:46
На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными Фото: недействительными выборы признали из-за проблем с голосованием на дому (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

На одном из избирательных участков 87 округа в Ивано-Франковской области результаты довыборов в Верховную раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому.

Об этом сообщает движение "Чесно".

Недействительными результаты голосования признали на участке №261030. Здесь побеждал Александр Шевченко - у него было 377 голосов, тогда как у Василия Вирастюка 141.

Также во время пересчета голосов на участке пропали 100 бюллетеней за Шевченко.

"При признании выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было "за". Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этой непризнанной участка", - сообщили в "Чесно".

Всего за ночь планировали провести пересчет на 20 участках, однако успели пересчитать лишь на 5-ти.

Отметим, по состоянию на утро 2 апреля на довыборах в Раду по 87 округу посчитали 90,59% голосов. Лидирует Василий Вирастюк ("Слуга народа"), который имеет 31,51% (14 500) голосов. Далее идут представитель "За майбутнє" Александр Шевченко (29,52%, 13 586 голосов) и Руслан Кошулинский от "Свободы" (28,83%, 13 268).

Напомним, довыборы по 87 округу проводили 28 марта. Сейчас там до сих пор продолжается подсчет голосов. Как ранее писало РБК-Украина, подсчет голосов окружной комиссией был заблокирован на два дня.

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