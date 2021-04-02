"Слуга народу" закликає опонентів припинити спроби зірвати вибори на Прикарпатті

Робота окружної виборчої комісії на 87 окрузі була заблокована ще 30 березня, коли за даними 67% опрацьованих дільничних протоколів лідирував кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, а його головним конкурентом став співвласник курорту "Буковель" Олександр Шевченко. На цьому етапі голова комісії зник, а новий не відновлював її діяльність.

"Вибори, підрахунок голосів та встановлення результатів, повинні проходити виключно у спосіб, визначений законами України. Жоден представницький мандат, жодна перемога чи поразка не варта перетинання червоної лінії, за якою боротьба за електоральну перемогу перетворюється на державний злочин", - наголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Після того, як на Івано-Франківщину вирушила група народних депутатів "Слуги народу" для з’ясування ситуації й недопущення можливого зриву виборів, роботу ОВК вдалося розблокувати завдяки позиції ЦВК та партій, які делегували своїх представників до комісії.

Члени ОВК почали інвентаризацію протоколів - тобто звірку інформації, внесеної в систему, та інформації в протоколах. На цьому етапі спостерігачі від "Слуги народу" почали виявляти масштабні порушення.

Водночас в партії наголошують, що головний конкурент Вірастюка вдався до прямих погроз членам комісії та перешкоджав підрахунку голосів, через що члени ОВК проголосували за видалення кандидата в народні депутати Олександра Шевченка та його представників із засідання комісії.

З огляду на це у "Слузі народу" вважають, що ситуація потребує негайного втручання правоохоронців, які мають гарантувати особисту безпеку членів комісії. А голова партії Олександр Корнієнко закликав опонента, що за попередніми результатами програє вибори, діяти у законний спосіб.

"Опоненти усіляко намагаються зірвати підрахунок результатів і перейти на тиск вулицею. Тож, ми закликаємо ОВК нарешті встановити результати волевиявлення українців. А наших опонентів - діяти в законний і цивілізований спосіб", - заявив він.

Разом з тим спостерігачі заявляють про подальше виявлення порушень у виборчих протоколах на 87-му окрузі під час повторного перерахунку голосів.

Зокрема, вночі 2 квітня на одній з виборчих дільниць № 261030 у Микуличині з’ясували, що кількість бюлетенів не відповідала цифрі в протоколі, яку озвучили члени ОВК.

Перерахунок зробили на вимогу представника "Слуги народу" в комісії та виявили, що у наявності є тільки 227 бюлетенів замість 327 зазначених у протоколі. Отже, на користь головного опонента Вірастюка додали 100 відсутніх голосів.

За цим фактом, зафіксованим під час онлайн-трансляції ГО "Опора", депутати від "Слуги народу" подали заяву до правоохоронних органів, а комісія ухвалила рішення про визнання результатів на дільниці 261030 недійсними. Наразі перерахунок ще на 16 дільницях продовжується.

"Ми боремося не лише за перемогу Вірастюка. Погрожуючи членам окружної комісії, кандидат Шевченко сказав, що треба пам’ятати, "хто господар Прикарпаття". Наша мета - показати всім, у тому числі Шевченку та іншим олігархам - кишеньковим і великим, - що господарем є і буде закон. У цьому випадку закон про вибори, якому мають підпорядковуватися всі кандидати, їх команди, і навіть громадяни спортивної зовнішності", - заявив Олександр Корнієнко.

Виступаючи на стихійному мітингу на підтримку Василя Вірастюка, депутати "Слуги народу" запевнили, що захищатимуть вибір українців та не дозволять опонентам спотворити результати голосування.

"Дякую, що вірите в наші сили. Тому що правда на нашому боці. Я і моя команда можемо сміливо заявити про те, що ми готові до чесного перерахунку голосів", - звернувся до своїх виборців сам Вірастюк.