"Слуга народа" предлагает увеличить расходы бюджета-2021 на зарплаты, субсидии и медицину

"Предложенные комплексные изменения в Госбюджет-2021 позволят уже в этом году решить ряд социальных проблем. Мы хотим увеличить расходы и направить их на субсидии, лечение больных COVID-19, зарплаты военным, компенсации за жилье для перемещенных лиц. Решение социальных вопросов для нас приоритет и мы должны сделать это безотлагательно", - заявил он.

Собственно в зарегистрированном депутатами соответствующем законопроекте № 6052 предлагают выделить 12 млрд грн на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

"Государство обещало, что деньги на субсидии будут. И мы их планируем выделить. Есть 282 млн грн на денежные компенсации за жилье для перемещенных лиц, воевавших в зоне АТО/ООС, 2 млрд грн НЗСУ на оплату пакетов услуг по стационарному лечению больных COVID-19, деньги на зарплаты военным и работникам угледобывающих предприятий, а также на другие статьи расходов на социальные нужды", - рассказал председатель комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов и добавил, что удовлетворить все запросы на дополнительное финансирование невозможно, но депутаты выбрали то, что требует первоочередного финансирования.

В то же время, как отмечает депутат "Слуги народа", государство, которое хочет развиваться, должно не только потреблять, но и строить. То есть, если закладываются дополнительные средства на зарплаты, соцвыплаты и т.д., то стратегически важно выделять деньги и на развитие - это в перспективе рабочие места, налоги, рост ВВП.

"И сейчас тоже имеет смысл говорить о пропорциях средств на развитие и потребление. Когда вы тратите на развитие 15 млрд грн (речь идет о расходах на развитие транспортной инфраструктуры), как в нашем законопроекте, а на потребление - более 23 млрд, это абсолютно нормальный баланс для развития государства", - подытожил Юрий Аристов.

Депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк говорит, что сейчас перевыполнение госбюджета составляет 27,7 млрд грн, а на конец года, по прогнозам, будет плюс 39, 41 млрд грн и законопроект может решить насущные социальные вопросы.

"Прежде всего 12 млрд грн направить на субсидии для тех, кому трудно оплачивать коммунальные услуги. Таких семей около 3 млн, все они прошли верификацию и должны получить помощь. Это позволит им безболезненно пройти отопительный сезон", - пояснила депутат.

Также 2,5 млрд грн предлагают потратить на увеличение субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие территорий, почти 87 млн ​​грн хотят дополнительно потратить на развитие экстренной медицинской помощи и модернизацию и обновление оборудования больниц.

"Кроме того, дополнительные средства планируется направить на погашение задолженности по зарплатам шахтерам, на жилье для 215 переселенцев, которые защищали Украину на Востоке, и для участников Революции Достоинства", - сообщила она.