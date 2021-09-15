"Слуга народу" пропонує збільшити витрати бюджету-2021 на зарплати, субсидії та медицину

"Запропоновані комплексні зміни до Держбюджету-2021 дозволять ще цього року вирішити низку соціальних проблем. Ми хочемо збільшити витрати і спрямувати їх на субсидії, лікування хворих на COVID-19, зарплати військовим, компенсації за житло для переміщених осіб. Вирішення соціальних питань для нас пріоритет, і ми маємо зробити це невідкладно", - заявив він.

Власне у зареєстрованому депутатами відповідному законопроєкті № 6052 пропонують виділити 12 млрд грн на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.

"Держава обіцяла, що гроші на субсидії будуть. І ми їх плануємо виділити. Є 282 млн грн на грошові компенсації за житло для переміщених осіб, які воювали в зоні АТО/ООС, 2 млрд грн НЗСУ на оплату пакетів послуг зі стаціонарного лікування хворих на COVID-19, гроші на зарплати військовим і працівникам вугледобувних підприємств, а також на інші статті витрат на соціальні потреби", - розповів голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов і додав, що задовольнити всі запити на додаткове фінансування неможливо, але депутати вибрали те, що вимагає першочергового фінансування.

Водночас, як наголошує депутат "Слуги народу", держава, яка хоче розвиватись, повинна не тільки споживати, а й будувати. Тобто, якщо закладаються додаткові кошти на зарплати, соцвиплати тощо, то стратегічно важливо виділяти гроші і на розвиток - це в перспективі робочі місця, податки, зростання ВВП.

"І зараз теж має сенс говорити про пропорції коштів на розвиток і споживання. Коли ви витрачаєте на розвиток 15 млрд грн (йдеться про витрати на розбудову транспортної інфраструктури), як в нашому законопроєкті, а на споживання - понад 23 млрд, це абсолютно нормальний баланс для розвитку держави", - підсумував Юрій Арістов.

Депутатка від фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк каже, що зараз перевиконання держбюджету складає 27,7 млрд грн, а на кінець року, за прогнозами, буде плюс 39,41 млрд грн і законопроект може розв’язати нагальні соціальні питання.

"Насамперед 12 млрд грн спрямувати на субсидії для тих, кому важко сплачувати комунальні послуги. Таких сімей близько 3 млн, всі вони пройшли верифікацію та мають отримати допомогу. Це дозволить їм безболісно пройти опалювальний сезон", - пояснила депутат.

Також 2,5 млрд грн пропонують витратити на збільшення субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток територій, майже 87 млн грн хочуть додатково витратити на розвиток екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення обладнання лікарень.

"Крім того, додаткові кошти планують спрямувати на погашення заборгованості із зарплат шахтарям, на житло для 215 переселенців, які захищали Україну на Сході, та для учасників Революції Гідності", - повідомила вона.