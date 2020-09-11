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"Слуга народа" в понедельник проведет заседание фракции, обсудят кадровые вопросы

Киев, Пятница 11 сентября 2020 11:21
"Слуга народа" в понедельник проведет заседание фракции, обсудят кадровые вопросы
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Заседание фракции "Слуга народа" запланировано на понедельник, 14 сентября. Кадровые вопросы также планируют вынести на обсуждение.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, главной темой заседания фракции будет бюджет на 2021 год, однако кадровый вопрос также является медийной темой, которую необходимо обсудить.

"В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок - очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели его обсудить на фракции обсудить", - сообщила Кравчук.

Напомним, ранее глава фракции Давид Арахамия допустил возможную отставку министров экономики и энергетики. Кроме этого он допустил возможность смены и всего правительства, добавив, что пока для этого нет оснований.

Также РБК-Украина писало, какие претензии депутаты имеют к работе министров экономики и финансов.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.

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