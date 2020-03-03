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"Слуга народа" поддержит отставку Гончарука

Новости » Политика     03.03.2020 - 21:05
"Слуга народа" поддержит отставку Гончарука
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

"Слуга народа" проголосует за отставку Гончарука

Фракция "Слуга народа" приняла решение удовлетворить заявление премьер-министра Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку. Об этом сообщил источник РБК-Украина в руководстве фракции.

Источник издания отметил, что завтра фракция проголосует за отставку Гончарука.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал. Мы проголосовали фракцией удовлетворить это заявление", - сообщил источник.

Также замглавы комитета по вопросам финансов Александр Дубинский подтвердил, что фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке.

"Он уже не премьер-министр. Его советник говорит, что это фейк, но информация висит на сайте административного окружного суда. Не имеет никакого значения, завтра в парламенте мы проголосуем его отставку. Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке", - заявил Дубинский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предлагает нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известный возможный состав Кабмина Шмыгаля.

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Новости Украины отставкаАлексей ГончарукСлуга народа
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