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"Слуга народу" визначиться з кандидатом у мери Києва у червні

Новини » Політика     02.06.2020 - 22:38
"Слуга народу" визначиться з кандидатом у мери Києва у червні
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Офіційне висування кандидата відбудеться у вересні

Партія "Слуга народу" визначиться з основним кандидатом на посаду мера Києва вже цього місяця. Однак офіційне висування відбудеться відповідно до виборчого законодавства.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами нардепа, кандидат від "Слуги народу" буде обраний протягом червня.

"Праймеріз буде проводитись протягом червня. Офіційне висування, згідно з виборчими правилами, у вересні. Тобто у вересні буде офіційна реєстрація. Але до того часу в нас кандидат точно буде", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для визначення кандидата на посаду мера Києва у "Слузі народу" проведуть праймеріз, участь в яких візьмуть щонайменше четверо кандидатів.

Крім того, основного кандидата в мери Києва від "Слуги народу" після праймеріз обере особисто глава держави Володимир Зеленський.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Вибори мера Києвавыборы мэраСлуга народаОлександр Корнієнко
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