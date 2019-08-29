"Слуга народа" определила круг спикеров для общения со СМИ

Во фракции "Слуга народа" в Верховной раде 9 созыва определили круг народных депутатов, которые могут активно посещать телевизионные эфиры и предоставлять комментарии журналистам. Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

По словам собеседника, спикерами политической силы в Верховной раде являются те народные депутаты, которые могут компетентно ответить на вопрос СМИ по поводу планов и решений фракции.

"Руководство фракции являются основными спикерами по общим вопросам", - сообщил источник.

В частности, это депутаты Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук и Давид Арахамия.

Кроме того, посещать телевизионные эфиры активно смогут заместители председателя фракции, руководители и заместители профильных комитетов парламента.

"Например, руководители комитетов, ведь они являются экспертами и специалистами в своей теме. Они могут рассказать о вопросах, которые они разработали. Когда дает комментарий заместитель председателя фракции, логично, что к нему есть больше вопросов, чем к другим представителям фракции. Заместители председателя фракции проводили подготовительные группы и другое, конечно, что у них просто больше информации", - рассказали во фракции.

Во фракции "Слуга народа" отмечают, что другие депутаты ВР требуют больше опыта для комментирования вопросов на ТВ-эфирах. Впрочем, запретов для общения с журналистами для депутатов нет.

"Нам вообще очень сложно, ведь большинство из других фракций ходят на эфиры по 15 лет. Конечно, некоторые (депутаты от "СН", - ред.) говорят, поработаем хотя бы 100 дней, поработаем в комитетах, тогда будет больше о чем комментировать. Не все очень хотят по двадцатому разу отвечать на вопрос, как они попали в список. Поэтому это не злой умысел, а какая-то логика", - добавил собеседник.

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании Верховной рады поздравил новых депутатов с началом работы.

Как писало РБК-Украина, во фракцию "Слуга народа" входят 254 народных депутата, которые составляют большинство. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что, в соответствии с Конституцией, "Слуга народа" имеет права коалиции в Раде.