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"Слуга народа" ограничила комитет евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе

Новости » Политика    20.08.2019 - 21:53
"Слуга народа" ограничила комитет евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (из открытых источников)

У Порошенко раскритиковали уменьшение количественного состава комитета

Уменьшение количественного состава комитета по вопросам европейской интеграции означает сворачивание курса быстрых и эффективных проевропейских реформ в Украине. Об этом заявила вице-премьер-министр, представитель "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Пренебрегая совместным решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной депутатской группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должно быть не больше, чем семь человек, в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов

Это вопрос не только нарушения основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов", – подчеркнула политик.

&quot;Слуга народа&quot; ограничила комитет евроинтеграции 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе

Фото: проект распределения комитетов

Климпуш-Цинцадзе напомнила о главной задаче работы комитета – гармонизация украинского законодательства к стандартам и нормам Европейского союза.

"Евроинтеграция – это не "международные вояжи", не торжественные фото с руководителями ЕС, а, прежде всего, долгая, кропотливая и муторная работа во всех сферах жизни страны – от транспорта, таможни и энергетики до защиты авторских прав и изменения трудового законодательства. Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которые так ждут украинцы", – отметила она.

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Новости Украины Иванна Климпуш-ЦинцадзеевроинтеграцияСлуга народа
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