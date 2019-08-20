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"Слуга народу" обмежила комітет євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе

Новини » Політика    20.08.2019 - 21:53
"Слуга народу" обмежила комітет євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (з відкритих джерел)

У Порошенка розкритикували зменшення кількісного складу комітету

Зменшення кількісного складу комітету з питань європейської інтеграції означає згортання курсу швидких та ефективних проєвропейських реформ в Україні. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, представник "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Знехтувавши спільне рішення щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуте на першому засіданні підготовчої депутатської групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобільшості вирішили, що, наприклад, в комітеті з євроінтеграції має бути не більше, ніж сім людей, водночас в комітеті, що опікуватиметься цифровою трансформацією, має працювати двадцять депутатів.

Це питання не лише порушення основ демократії та етики, а, в першу чергу, ігнорування обраних українським народом і підтверджених новими керівниками пріоритетів", – наголосила політик.

&quot;Слуга народу&quot; обмежила комітет євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе

Фото: проект розподілу комітетів

Климпуш-Цинцадзе нагадала про основну задачу роботи комітету – гармонізація українського законодавства до стандартів та норм Європейського Союзу.

"Євроінтеграція – це не "міжнародні вояжі", не урочисті фото з очільниками ЄС, а, перш за все, довга, кропітка і марудна робота у всіх сферах життя країни – від транспорту, митниці та енергетики до захисту авторських прав та зміни трудового законодавства. Саме від профільного комітету залежить, як швидко та наскільки якісно Рада розглядатиме євроінтеграційні законопроекти, на які так чекають українці", – зазначила вона.

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Новини України Іванна Клімпуш-ЦинцадзеевроинтеграцияСлуга народа
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