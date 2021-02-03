"Слуга народа" обсудит блокировку трех телеканалов на заседании фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции. Он назвал блокировку резонансным событием.

Об этом он сказал журналистам.

"Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО. В частности каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов. По его словам, они - иностранная пропагандистская машина.