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"Слуга народа" обсудит блокировку трех телеканалов на заседании фракции

Автор: Юлия Струк

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции. Он назвал блокировку резонансным событием.

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Об этом он сказал журналистам.

"Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО. В частности каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов. По его словам, они - иностранная пропагандистская машина.

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