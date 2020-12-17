"Слуга народа" об обновлениях в Кабмине: формируем команду независимых профессионалов

Верховная рада усилила команду Кабинета министров, назначив Романа Лещенко министром аграрной политики, а Сергея Шкарлета - министром образования и науки. Благодаря чему в новый год страна заходит с укомплектованным правительством, а сами ведомства могут полноценно работать.

Об этом заявили в партии "Слуга народа", сообщает пресс-служба.

"В правительстве мы формируем полноценную команду из профессионалов и технократов, которые не зависят от олигархии. Легенды о том, что порядочные люди не хотят идти в нашу команду - всего лишь миф. И сегодняшние назначения его опровергают", - сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

До назначения главой Министерства агрополитики Роман Лещенко был Уполномоченным президента Украины по земельным вопросам, занимался земельной реформой. Отстоял сохранение государственной поддержки аграриев в 2020 году на уровне 4 млрд грн. В июне в этом году Лещенко стал председателем Госгеокадастра.

"Роман Лещенко - человек, действительно преданный аграрному делу. Благодаря ему удалось найти компромисс с аграриями в процессе принятия исторической земельной реформы. Более того, он возглавил и фактически заново создал Госгеокадастр, провел там аудит государственных земель и наглядно доказал всем, сколько земель сторонники моратория на ее продажу украли за годы действия этого моратория", - пояснил Корниенко.

Он также отметил, что отдельное министерство аграрной политики и его профессиональный глава нужны для более качественного внедрения земельной реформы.

Сам Лещенко во время выступления в парламенте назвал восстановление Министерства агарной политики и продовольствия восстановлением исторической справедливости. Он считает, что аграрный сектор должен иметь стратегию развития на ближайшие 10 лет. А сырьевой тип аграрного производства - это не то, на что рассчитывает Украина.

Одной из главных задач аграрной политики Лещенко считает четкое наведение порядка в земельных правоотношениях. Госгеокадастр будет оптимизирован на 60% в январе следующего года. Это сэкономит бюджету более полумиллиарда гривен, анонсировал он.

"Наконец нужно ответить на ключевой вопрос для Украины: куда делись 5 млн га земель, которые были на балансе государства, о которых говорили и.о. министра в 2018, 2019 и 2020 годах, которые утверждали, что Украина имеет одни из крупнейших запасов земель в государственной собственности", - подчеркнул новоизбранный министр.

Своего руководителя получило и Министерство образования и науки. Относительно кандидатуры Сергея Шкарлета в зале шли жаркие споры, однако это не помешало депутатам проголосовать за его назначение.

В частности, Шкарлету забрасывают работу по времена разных президентов и получения от них наград. Корниенко напомнил, что Шкарлет работал не только при Януковиче, но и во время каденции Порошенко. А закидывать ему лояльность к людям, от которых он когда-то получил награды - странно, считает глава "Слуг".

Решение о назначении Шкарлета - прежде всего, не политическое. А необходимое для нормальной работы украинского образования и науки. Ведь без полноправного руководителя работа МОН тормозилась, отмечает Корниенко.

"Согласно обновленному законодательству, временно исполняющий обязанности министра лишен большинства полномочий. Это мешало полноценной работе Министерства образования и науки. Так не могло продолжаться дальше, потому что мы рисковали бы сорвать работу целого ведомства, еще и накануне нового бюджетного года", - рассказал глава "Слуг народа".

Сам Шкарлет во время выступления в парламенте сказал, что среди приоритетов его работы будет инклюзивность, диджитализация, доступность и качество дошкольного образования.

Он напомнил, что во время его работы на посту было сформировано более 12 тысяч новых мест в детсадах. Также происходит активное развитие проекта "Новая украинская школа".

"Мы утвердили базовый компонент - 5-9 класс, и на сегодня движемся в том направлении, чтобы создать в обязательном порядке те вещи, которые дают возможность формировать концепцию рабочих учебных программ в каждом из направлений образования", - заявил Сергей Шкарлет.

Напомним, до прихода в МОН он был ректором Черниговского государственного технологического университета. Исполняющим обязанности министра образования Шкарлет стал 25 июня в этом году решением Кабинета министров.